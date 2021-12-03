«المجتمعات العمرانية» تطرح 41.4 فدان لإنشاء قرية سياحية في دمياط الجديدة

، بآلية التخصيص الفوري التي تتبناها الهيئة في طروحاتها

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض للبيع بغرض إنشاء قرية سياحية، تقع بمنطقة القرى السياحية شرق مدينة دمياط الجديدة، على مساحة 174000م2، أي ما يعادل 41.42 فدان، بآلية التخصيص الفوري التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019.

وتضمنت اشتراطات البيع التى أعلنت عنها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، أن الارتفاعات السكنية بقطعة الأرض رقم 1 و2 لإنشاء إنشاء قرية سياحية، تتكون من أرضي ودور واحد، ما عدا الصف الأخير الموازي للطريق الخارجي، بارتفاع أرضي و 3 أدوار متكررة، بما لا يتعارض مع الارتفاعات المسموح بها، بنسبة بنائية لا تزيد على 22.5% من إجمالي مساحة المشروع.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن سعر المتر يبلغ 3155 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 548.9 مليون جنيه.

كما طرحت الهيئة قطعة أرض بغرض إنشاء مدرسة تعليم أساسي، وتضمنت اشتراطات البيع أن قطعة الأرض بالمجاورة 14، على مساحة 9648.39م2، وتتكون من بدروم وأرضي و3 أدوار متكررة، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

وأعلنت الهيئة أن سعر المتر بتلك القطعة يبلغ 5075 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل لـ 48.9 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، طرحت المجتمعات العمرانية، قطعة أرض أخرى بغرض تعليمي لإقامة حضانة، بمركز المجاورة 15، في الحي الثالث، على مساحة 1161م2.

وتضمنت اشتراطات البيع التى أعلنت عنها الهيئة أن قطعة الأرض لإقامة حضانة، تتكون من أرضي فقط، بارتفاع 4.7م2، ولا يسمح بعمل بدروم، بنسبة بنائية لا تتعدى30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

ووفقا للهيئة يبلغ سعر المتر بتلك القطعة 4535 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل لـ 5.2 مليون جنيه.