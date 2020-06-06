المجتمعات العمرانية تطرح 4 قطع أراض للبيع في مدينة السادات خلال الشهر الحالي

بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراضي بأنشطة مختلفة في مدينة السادات للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بجوار محور خدمات الحي الأول والمحور المركزى وبجوار مركز الشرطة والمركز الثقافى بمدينة السادات بمساحة 15000م2 بنشاط عمرانى متكامل.

وبلغ سعر المتر المربع قيمة 1360 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 50٪ من مساحة الأرض.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع بمنطقة حى البنفسج بمدٌنة السادات بمساحة 9.5 فدان، وذلك بنشاط عمراني متكامل وقد بلغ سعر المتر المربع قيمة 1165 جنيها.

وحددت الهيئة النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 50 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة تقع بالمنطقة السكنٌة الثامنة بمساحة 1624 متر بنشاط تجاري إداري على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30٪ من إجمالي مساحة الأرض ويبلغ سعر المتر المربع قيمة 6390 جنيه.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الارتفاع للمشروع بدروم وأرضي و3 أدوار متكررة.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الرابعة والأخيرة تقع في بالمنطقة السكنٌة الثامنة بمساحة 3350 متر مربع بنشاط تجارى إداري وبلغ سعر المتر المربع قيمة 5805 جنيه.

ولفتت هيئة المجتمعات إلى أن النسبة البنائية للنشاط لا تزيد عن 30٪ من إجمالي مساحة الأرض وحددت الارتفاع بدروم وأرضي و3 أدوار متكررة.