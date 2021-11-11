عقـــارات

المجتمعات العمرانية تطرح 4 قطع أراض بأنشطة خدمية في مدينة المنصورة الجديدة

نشاط مصرفي وفندقي وحضانة
سارة لطفي 4:02 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 4:02 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 4 قطع أراض بأنشطة خدمية متنوعة خلال شهر نوفمبر الحالي في مدينة المنصورة الجديدة، وذلك عن طريق آلية التخصيص الفوري التي تبنتها الهيئة منذ مارس 2019 في طروحاتها.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الأرض ستكون بغرض نشاط مصرفي.

  وتقع قطعة الأرض على مساحة 1180 متر مربع، بمركز الخدمات رقم 1 بالمرحلة الأولى.

وأضافت أن سعر المتر يسجل نحو 3935 جنيه.

واشترطت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، ويتكون من أرضي ودورين.

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وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

أما قطعة الأرض الثانية، طرحتها الهيئة للبيع بنشاط تجاري فندقي.

وتقع الأرض على مساحة 4219 متر مربع، بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلة الأولى والثانية.

وحددت سعر المتر ليبلغ 6300 جنيه.

طرح قطعتي أرض للبيع بنشاط حضانة في مدينة المنصورة الجديدة

وتضمنت اشتراطات الهيئة التي أعلنت عنها من خلال موقعها الإلكتروني، ألا تتعدى النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض، ويتكون من أرضي و3 أدوار، مع مراعاة الإلتزام باشتراطات الجهات المعنية والدفاع المدني وشئون البيئة.

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كما طرحت الهيئة قطعتي أرض للبيع بنشاط حضانة، في مركز خدمات عمارات سكن مصر.

 وتقع قطعة الأرض الأولى على مساحة 1516 متر مربع.

وحددت سعر المتر بقيمة 5800 جنيه.

بينما تقع قطعة الأرض الأخرى على مساحة 814 متر مربع، بسعر 6075 جنيه للمتر الواحد.

ووفقاً لاشتراطات الهيئة، ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 30% من مساحة الأرض، ويتكون من أرضي وأول إداري فقط.

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وتصل مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ويستكمل الفائز نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق الأول منها بعد 6 أشهر.

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بقلم سارة لطفي

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