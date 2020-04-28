المجتمعات العمرانية تطرح 4 قطع أراضي خدمية بمدينة الشروق

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع 4 قطع أراضي خدمية بآلية التخصيص الفوري خلال شهر مايو المقبل في مدينة الشروق.

وأضافت الهيئة أن القطعة الأولى تقع على مساحة 2895 متر مربع بالمنطقة الترفيهية بالمدينة وذلك بسعر متر 3615 جنيه وقد حددت الهيئة إستخدام القطعة في النشاط الترفيهي.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النسبة البنائية للمشروع 10% من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع بدروم وأرضي وأول فقط.

وأشارت الهيئة إلى القطعة الثانية تقع على 2099 متر مربع بمنطقة جنوب شرق حي النادي بنشاط دار مسنين وذلك بسعر متر بلغ 4990 جنيه.

وأوضحت أن القطعة الثالثة تقع بمركز خدمات المجاورة الثالثة بالمنطقة الخامسة وذلك بنشاط مدرسة على مساحة 9474 متر مربع وذلك بسعر متر بلغ حوالي 5970 جنيه تقريبا.

ولفتت إلى أن القطعة الرابعة تقع بمنطقة الوجهة الشرقية على مساحة 1638 متر مربع وذلك بنشاط تجاري إداري وبسعر متر بلغ 9065 جنيه.