عقـــارات

المجتمعات العمرانية تطرح 3 قطع أرض بأغراض متنوعة في القاهرة الجديدة

ما بين طبي وتجاري
ايمان ممدوح 5:54 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 5:54 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 3 قطع أراضي إحداهما بغرض طبي، والثانية والثالثة للنشاط التجاري، في مدينة القاهرة الجديدة، بآلية التخصيص الفوري التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019.

وتضمنت اشتراطات البيع التى أعلنت عنها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، أن قطعة الأرض بنشاط طبي، تقع بمشروع سكن مصر(2) في منطقة أرض المعارض، التجمع الأول، على مساحة 6424.5 م2 .

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وأعلنت الهيئة أن قطعة الأرض بغرض طبي، تتكون من بدروم وأرضي و3 أدوار، بنسبة بنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن سعر المتر يبلغ 17770 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل لـ 114.1 مليون جنيه.

كما طرحت الهيئة قطعة أرض بغرض تجاري بمركز خدمات التجمع الأول، على مساحة 1492م2، وتضمنت اشتراطات البيع أن قطعة الأرض رقم(5) بلوك (H)، تتكون من بدروم وأرضي ودورين، بنسبة بنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

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وأعلنت الهيئة أن سعر المتر يبلغ 30835 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل لـ 46 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، طرحت المجتمعات العمرانية، قطعة أرض أخرى بغرض تجاري، بمركز خدمات البنفسج، على مساحة 2545م2.

وتضمنت اشتراطات البيع التى أعلنت عنها الهيئة أن قطعة الأرض رقم ( 59)، بمركز خدمات البنفسج (1)، تتكون من بدروم وأرضي ودورين، بنسبة بنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

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ووفقا للهيئة يبلغ سعر المتر 35305 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل لـ 89.8 مليون جنيه.

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بقلم ايمان ممدوح

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