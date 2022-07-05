«المجتمعات العمرانية» تطرح 3 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل للشراكة مع المطورين

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى 3 مدن مختلفة خلال شهر يوليو الجاري، بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقارى.

وأشارت الهيئة إلى أن قطع الأراضى تقع فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد وامتدادها ومدينة رأس البر.

ووفقا لبيانات أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية على موقعها الإلكتروني، تتنوع مساحات الأراضى المطروحة بين 42 و50 و76 فدانا.

وذكرت الهيئة أن قطعة الأرض المطروحة بالقاهرة الجديدة تقع شرق منطقة اللوتس على مساحة 50 فدان بسعر 7925 جنيها للمتر.

وأوضحت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 4 سنوات، تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، ووضعت مجموعة من الاشتراطات تتمثل فى ألا تتجاوز نسبة الأراضى المخصصة للإسكان %50 من إجمالى المساحة، وألا تزيد النسبة البنائية للعمارات على %50 من المساحة المخصصة للإسكان والباقى للوحدات الأخرى للفيلات والشقق الفندقية.

وأضافت أن الارتفاع المسموح به أرضى وطابقان متكرران، عدا نشاط الحضانة والأنشطة الترفيهية التى تتكون من أرضى وطابق أول فقط.

وأعلنت الهيئة عن طرح قطعة أرض فى مدينة الشيخ زايد وتوسعاتها مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، وأنشطة استثمارية، بمساحة 76.71 فدان؛ وحددت سعر المتر بقيمة 8555 جنيها.

وأوضحت أن مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، واشترطت تخصيص ما يعادل %10 من مساحة الأرض للأنشطة الاستثمارية، مع مراعاة الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة، فيما تخصص %90 المتبقية لنشاط عمرانى متكامل، مع مراعاة ألا تزيد نسبة الأراضى المخصصة للإسكان على %50، وأن يصل الارتفاع الأرضى أرضىودور وطابق للفيلات، أو أرضى و3 طوابق علوية للعمارات، وألا تتجاوز النسبة البنائية للخدمات %30 من المساحة المخصصة لكل خدمة، بارتفاع أرضى وطاربقين متكررين.

وطرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة لنشاط عمرانى سياحى فى مدينة رأس البر، بمساحة 42 فدانا، وبسعر متر يبلغ 6290 جنيها؛ وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 4 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزاري.

ووفقاً للاشتراطات البنائية الموضوعة لقطعة الأرض، تخصص نسبة %10 من المساحة الإجمالية للأنشطة الاستثمارية، على ألا تزيد النسبة البنائية بها على %30 بالإضافة إلى أن يتكون الارتفاع من دور أرضى و3 متكررة و%90 المتبقية بنفس شروط القطعة السابقة.