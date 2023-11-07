«المجتمعات العمرانية» تطرح 3 قطع أراضٍ للشراكة فى «أخميم الجديدة»

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضٍ للبيع بنشاط مخازن فى مدينة أخميم الجديدة وذلك بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور أو المستثمر الراغب فى الشراء.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال العام الجارى التى تتبع الهيئة فيها تلك الآلية لاستغلال قطع الأراضى المتاحة والاستثمار بها، إذ كانت الأولى فى أبريل الماضى وتضمنت 227 فدانا بنشاط عمرانى متكامل فى مدينة الشيخ زايد، والثانية فى أكتوبر الماضى من خلال قطعة أرض فى طيبة الجديدة بنشاط إداري.

وتقع القطع الثلاث فى منطقة المخازن بمدينة أخميم الجديدة، على مساحات تصل لنحو 745 و708 و662 مترا على التوالي.

ووفقاً للمستندات التى اطلعت عليها “المال”، تسجل أسعار متر تلك الأراضى حوالى 945، و2635 و945 جنيها بالترتيب، وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.

كما وضعت أيضاً مجموعة من الشروط على المطور، منها أن تتراوح النسبة البنائية من 40 إلى %65 من مساحة أرض المخازن، وأن تتكون المبانى من دور أرضى و3 متكرر، ويلتزم المستثمر بتكلفة المرافق الإضافية حال طلبه زيادة الترفيق عن مقننات المخطط المعتمد.

وعلى صعيد آلية السداد، يلتزم المستثمر بسداد نسبة %5 من قيمة الأرض كجدية حجز، ومن ثم يتم استكمال نسبة السداد حتى %15 من القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص.

ومن المقرر أن يتم تحصيل باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه، يستحق الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على العملة المحلية من البنك المركزى عن مدة الثلاث أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم منح الشركات التى تنتهى من أعمال تنفيذ وتشغيل كامل المشروعات بقطع الأراضى الخدمية قبل انتهاء المدة الأصلية المقررة للتنفيذ بحد أدنى عام؛ نسبة خصم %5 من قيمة الأرض.

وخلال 2022، طرحت الهيئة 4 قطع أراضٍ بنظام الشراكة بينها وبين المطور العقاري، بمساحات تتراوح بين 42 إلى 76 فداناً. وتبلغ مساحة مدينة أخميم الجديدة الإجمالية نحو 9.9 ألف فدان، منها 4.2 ألف كتلة عمرانية، وسجل حجم الاستثمارات بها نحو مليار جنيه تتوزع فى 6 قطاعات مختلفة، وفقاً لبيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكترونى.