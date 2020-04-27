المجتمعات العمرانية تطرح 24 قطعة في القاهرة الجديدة للبيع بالتخصيص الفوري خلال مايو

على أن يتم التقدم لها في الفترة من يوم ا إلى 15 الشهر المذكور

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 24 قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة للبيع خلال شهر مايو القادم بآلية التخصيص الفوري للأراضي، بأنشطة خدمية متنوعة، وفقا لمستند حصلت عليه “المال”.

وأوضح المستند أن القطع تقع في منطقة المستثمرين الشمالية، وكذلك منطقة المستثمرين الجنوبية.

وأضاف المستند أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت قطعة أرض بالقطاع الثالث بنشاط خدمي، وكذلك قطعتي أرض في خدمات الإسكان العائلي.

وأشار إلى طرح قطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات بمنطقة خدمات المستثمرين الجنوبية، بالإضافة إلى قطعتي أرض بنشاط محطة تموين سيارات أيضا في منطقة المستثمرين الشمالية.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية أيضا قطعة أرض بنشاط تجاري بمنطقة خدمات اللوتس الجنوبية، بالإضافة إلى 10 قطع بحي البنفسج بأنشطة مختلفة بين تجاري وإداري وحضانات.

وأجرت الهيئة تعديل على آلية التخصيص الفوري يسمح للمستثمرين التقدم للأراضي المطروحة في الفترة من يوم ا إلى 15 من كل شهر عبر موقع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاستفسار عن القطعة المختارة من جانب المستثمرين يوم 26 من كل شهر.