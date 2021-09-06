عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح 23 فدانًا للبيع بالقاهرة الجديدة بقيمة 640.4 مليون جنيه

لإنشاء مشروع عمرانى متكامل يضم فيلات
سارة لطفي 5:38 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 5:38 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 23 فدانًا بغرض نشاط عمراني متكامل (فيلات) بسعر 6630 جنيهًا للمتر، بقيمة إجمالية 640.4 مليون جنيه، وذلك خلال شهر سبتمبر الحالى.

ووفقاً لبيانات منشورة على موقع المجتمعات العمرانية فإن الأرض مخطط تقسيمها، بنسبة 95% لفيلات، إضافة إلى 5% خدمات استثمارية من إجمالي مساحة الأرض، بمنطقة النوادي الجديدة في مدينة القاهرة الجديدة.

 وحددت الهيئة سعر المتر الواحد بقيمة 6630 جنيهًا، ليسجل سعر الأرض نحو 640.450 مليون، بواقع 96 ألف متر مربع.

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واشترطت الهيئة ألا تتجاوز النسبة المخصصة للإسكان 50% من إجمالي مساحة الأرض، وأنه لا تزيد النسبة البنائية لقطعة الأرض عن 45% من مساحة الأرض.

ويتكون ارتفاع الأرض من دور أرضي ودورين، ويسمح بإقامة غرف الأسطح بحيث لا تزيد مساحتها على 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي.

وحددت الهيئة آلية السداد عن طريق دفع 25% مقدم من قيمة الأرض، مع خصم ما تم سداده كجدية حجز، وذلك خلال شهر من تاريخ إحطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة، ويتم سداد باقي الثمن على 8 أقساط نصف سنوية متساوية.

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ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحصيل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري.

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بقلم سارة لطفي

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