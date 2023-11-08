«المجتمعات العمرانية» تطرح 12 قطعة أرض للبيع بالدولار

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 12 قطعة أرض فى 4 مدن مختلفة، للبيع بآلية التخصيص الفوري، شريطة سداد ثمنها بالدولار المحول من الخارج.

ووفقاً للبيانات التى اطلعت عليها «المال»، فإن قطع الأراضى المذكورة توجد فى مدن: «القاهرة الجديدة» بواقع 5 قطع، ومثلها فى «بدر»، وقطعة واحدة فى كل من «حدائق أكتوبر» و«أكتوبر».

وتستهدف الهيئة حصيلة إجمالية من بيع تلك الأراضى تقدر بنحو 5.3 مليار جنيه، وفتحت الباب لتلقى الطلبات من المستثمرين الراغبين فى الشراء حتى 15 نوفمبر الحالى.

وتأتى آلية السداد بالدولار فى إطار سعى المجتمعات العمرانية لجذب وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، فى ظل حاجة الدولة للوفاء بالتزاماتها، بجانب اهتمام عدد كبير من المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية وإقامة مشروعات متنوعة فيها.

وتتنوع أنشطة القطع الخمس المطروحة فى مدينة القاهرة الجديدة ما بين التجارى الإدارى والسكني، بمساحات مختلفة، فيما تدور أسعار بيع المتر بين 27360 إلى 65375 جنيها.

وفى مدينة 6 أكتوبر عرضت الهيئة قطعة أرض مساحتها 62740 مترا، بسعر 18255 جنيها للمتر، مخصصة لنشاط تجارى إدارى فندقي، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.1 مليار جنيه.

أما مدينة حدائق أكتوبر، فقد عرضت الهيئة فيها بيع قطعة مساحتها 204.5 ألف متر، مخصصة لنشاط عمرانى مختلط، وحددت سعر المتر عند 5190 جنيها، وتم تقسيم الأرض بنسبة %30 للنشاط الترفيهى والإدارى والسياحى والتجاري، والباقى للسكني.

وبالنسبة للقطع المذكورة، اشترطت الهيئة أن يلتزم المستثمر الفائز باستيفاء %25 من الثمن خلال 60 يوما من إخطاره بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، على أن يسدد الباقى بالدولار من خارج البلاد على 3 أقساط متساوية خلال عام.

وفى مدينة بدر، طرحت الهيئة 5 قطع بمساحات مختلفة، مخصصة جميعا للمخازن، وبسعر موحد 4045 جنيها للمتر، وتم الاشتراط على المستثمرين سداد كامل القيمة بالدولار من الخارج خلال شهرين من تاريخ الإخطار بموافقة الهيئة على التخصيص.

وكان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، قد قال سابقاً لـ«المال» إن طلبات المستثمرين على الأراضى شريطة سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج بلغ عددها 629، بإجمالى مساحة 1089 فدانا، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2023، كما قدر إجمالى قيمتها بنحو 3 مليارات حتى نهاية أغسطس، وذلك منذ تفعيل آلية السداد بالعملة الصعبة فى 2022. يذكر أن الهيئة وافقت فى ديسمبر الماضى على تخصيص الأراضى للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة فى المزايدات التى تطرحها، بشرط سداد كامل القيمة بالدولار وتحويلها من الخارج. ومنذ أسابيع قليلة وافق مجلس إدارة المجتمعات العمرانية على إجراء تيسيرات فى سداد جدية الحجز بالعملة الخضراء من الخارج، تسمح باستكماله خلال فترة معينة.