«المجتمعات العمرانية» تطرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة بمساحات تتراوح بين 63 متر و93 متر.

وأوضحت الهيئة أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وأشارت إلى أن شروط الطرح وأسلوب الحجز وكذلك المواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على الموقع الإلكتروني.

كما سيتم فتح باب الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2023، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.

نبذة عن مدينة أسيوط الجديدة

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 30.2 ألف فدان منها 9000 فدان كتلة عمرانية، ويصل عدد السكان بها لنحو 60 ألف نسمة ومن المستهدف الوصول لحوالي 750 ألف نسمة بحلول 2050، وفقاً للموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويسجل إجمالي الاستثمارات بالمدينة حوالي 4.6 مليار جنيه، تتوزع في أربعة قطاعات رئيسية بواقع 1.7 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و564 مليون جنيه في قطاع الخدمات، و2.3 مليار جنيه في قطاع المرافق، و34.5 مليون جنيه في قطاع الزراعة.

نبذة عن مدينة العبور الجديدة

تم إنشاء المدينة بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وصدر القرار الوزاري رقم 1005 بتاريخ 14/11/2017 باعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 58914.4 فدان، وتضم المدينة حوالي 40 حي بالإضافة إلى الخدمات المركزية والخدمات المحلية.

وبحسب بيانات المدينة المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السكان عند نمو المدينة في سنة 2040 حوالي 2.951 مليون نسمة.