«المجتمعات العمرانية» تطرح 110 قطع أراضٍ فى 31 مدينة جديدة أبريل الجارى

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر أبريل الجارى 110 قطع أراض للبيع فى 31 مدينة بآلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، والتى توضح هيمنة الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية على طروحات الشهر الحالى.

وعلى صعيد أكثر المدن التى تضم أكبر عدد من الأراضى المطروحة، أشارت بيانات الهيئة إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تأتى فى الصدارة بتملكها أكبر عدد من الأراضى المطروحة، تلتها مدينة العاشر من رمضان، ثم مدينة برج العرب الجديدة.

«دمياط الجديدة» الأعلى سعرا فى بيع المتر

فيما احتلت مدينة دمياط الجديدة قائمة المدن الأعلى سعرا لبيع المتر بعدما طرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى إدارى سكني، بسعر متر 47800 جنيه، تلتها مدينة الشيخ زايد بسعر متر 41795 جنيها مخصصة لنشاط تجارى.

وشملت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 5 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، وذلك فى 4 مدن جديدة، هى العاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، و العبور، وجاءت العبور لتسجل أعلى سعر متر لبيع الأرض المخصصة للنشاط العمراني، وذلك بسعر 2555 جنيها، وبمساحة تبلغ 37082 مترا مربعا.

فيما سجلت أسوان الجديدة أقل سعر متر للبيع بنفس النشاط ليبلغ 875 جنيها، وبمساحة تصل إلى 50 فدانا، بينما بلغ سعر المتر المخصص للنشاط العمرانى فى سوهاج الجديدة حوالى 1415 جنيها، وبمساحات تتراوح من 10 إلى 12 فدانا، بينما كان سعر المتر فى العاشر من رمضان 1200 جنيه.

واستحوذ النشاط التعليمى على نسبة كبيرة من طروحات الهيئة خلال الشهر الحالى، مقارنة مع الشهور السابقة التى لم تحتو إلا على 4 أو 5 قطع أراضٍ لنشاط تعليمي، حيث تم الإعلان عن طرح ما يعادل 12 قطعة أرض مخصصة لأغراض تعليمية فى 11 مدينة مختلفة تتنوع ما بين حضانة ومدرسة ومعهد للتعليم العالي.

واحتلت مدينة الشيخ زايد وامتداداتها أعلى سعر للمتر للأرض المخصصة لنشاط تعليمي، إذ سجل 14355 جنيها، فيما شهدت أسيوط الجديدة أقل سعر للمتر لنشاط معهد للتعليم العالى مسجلة 1930 جنيها للمتر.

أما عن باقى الأراضى المطروحة بهذا النشاط، فتم الإعلان عن بيع مدرسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، سوهاج الجديدة، ومدينة السادات، والفيوم الجديدة، ودمياط الجديدة، ومدينة 15 مايو، و بأسعار 88850 ، 3875، 2830،2490، 5265، 5695 جنيه للمتر.

وتابعت الهيئة أن هناك قطعتى أرض مخصصة لنشاط تعليمى فى مدينة 6 أكتوبر بسعر متر 6305 جنيهات، وقطعة أرض مخصصة لنشاط حضانة فى مدينة الشروق، بسعر 6680 جنيها، وأخرى فى مدينة النوبارية بسعر متر 3700 جنيه.

وواصت الهيئة طروحاتها للأنشطة الخدمية الصحية، إذ طرحت 4 قطع أراض مخصصة لأنشطة طبية، وذلك فى أربعة مدن، هى الشيخ زايد، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، بأسعار تسجل 12520، 9110، 7820، 6240 جنيه للمتر.

وبخصوص الأنشطة الرياضية، تم الإعلان عن طرح بيع قطعة أرض مخصصة لنشاط نادى رياضى فى المنصورة الجديدة بسعر متر يبلغ 4070 جنيها، ومساحة تسجل 62042 مترا، وتمت الموافقة على طرح أرض مخصصة لنشاط نادى اجتماعى فى مدينة العبور بسعر متر يصل إلى 2160 جنيها.

وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية، طرحت الهيئة خلال أبريل الجارى 26 قطعة أراض مخصصة لنشاط صناعي، لتستولى مدينة القاهرة الجديدة على غالبيتها بنحو 16 قطعة أرض صناعية، ويتوزع الباقى بواقع قطعتين فى مدينة أكتوبر الجديدة، و 4 قطع فى العاشر من رمضان ، و2 فى بنى سويف الجديدة، وواحدة فى كل من مدينتى السادات وبرج العرب الجديدة .

وعن سعر المتر سجلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر بقيمة 2100 جنيه، وبمساحات تتراوح من 2793 مترا مربعا، و8333 مترا.

وسجل سعر المتر فى مدينة العاشر من رمضان لأرض النشاط الصناعي1200 جنيه، وبمساحات تتراوح من 1321 إلى 6335 مترا مربعا، فيما وصل سعر المتر فى مدينة أكتوبر الجديدة إلى 1090 جنيها، وفى بنى سويف الجديدة والسادات وبرج العرب إلى 1100، 1100، 1090 على التوالي.

وعلى صعيد الأنشطة التجارية والسكنية والإدارية، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية حوالى 40 قطعة أراض، تنقسم إلى 22 قطعة مخصصة لأغراض تجارية فقط، 14 قطعة لأنشطة تجارية إدارية، فيما خصص الباقى لنشاط تجارى إدارى سكني.

على صعيد الأنشطة التجارية، سجلت الشيخ زايد أعلى سعر للمتر بنحو 41795 جنيها، ثم القاهرة الجديدة 37735 تليها مدينة العبور 19905 والعبور الجديدة بنحو 17625 والعاصمة الإدارية بقيمة 17320 وسوهاج الجديدة بنحو 14050.

وأما الباقى فيتوزع فى مدن السادات والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشروق ، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة .

وبالنسبة للأراضى التجارية الإدارية، سجلت الشيخ زايد أيضا أعلى سعر متر للبيع بقيمة 27795 جنيه، تليها مدينة 6 أكتوبر بنحو 18995 ثم مدينة العبور الجديدة 15605 ثم العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 14060 وسوهاج الجديدة بنحو 13095 .

وتتوزع الأراضى المتبقية فى 5 مدن متنوعة، وهى حدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، وناصر غرب أسيوط، والشروق، ومدينة قنا الجديدة.

وتضمنت طروحات الهيئة طرح 7 قطع أراض مخصصة لنشاط ورش، تتوزع بواقع 2 فى أسيوط الجديدة، وواحدة فى كل من الفيوم الجديدة، وطيبة الجديدة، و3 فى برج العرب الجديدة.

كانت “المجتمعات العمرانية” طرحت خلال شهر مارس الماضى حوالى 62 قطعة أراض للبيع فى 19مدينة جديدة عبر آلية التخصيص الفورى.

واحتلت مدينة القاهرة الجديدة خلال الشهر الماضى صدارة المدن الأكثر طرحا فى عدد الأراضى المطروحة بها، وتلتها العاشر من رمضان.

وخلال الشهر الماضى سيطرت الأراضى المخصصة للأنشطة التجارية على طروحات الهيئة، وفقا لموقع الهيئة الإلكتروني.

ومنذ مارس 2020 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة أيضًا.

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