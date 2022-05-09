المجتمعات العمرانية تطرح 106 قطع أرضٍ فى 20 مدينة جديدة

مع بداية كل شهر جديد، تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، مجموعة من الأراضى المخصصة لأنشطة متنوعة، تجارية وصناعية وتعليمية وإدارية، وعمرانية متكاملة، وذلك من خلال آلية التخصيص الفورى التى تبنتها فى طروحاتها منذ مارس 2019.

وتضمنت طروحات الهيئة خلال شهر مايو الجارى الإعلان عن بيع 106 قطع أرضٍ مختلفة الأنشطة والأغراض تتوزع فى 20 مدينة جديدة.

وهذه هى المرة الثانية خلال العام الحالى الذى تجاوزت فيه عدد الأراضى المطروحة 100 قطعة أرض، فالأولى كانت فى أبريل الماضي.

«المال» اطلعت على بيانات الأراضى المطروحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تشير إلى سيطرة الأراضى المخصصة لنشاط مخازن لأول مرة على طروحات الهيئة خلال الشهر الحالى منذ فترة طويلة، بنحو 36 مخزنا، منهم 27 تقع فى القاهرة الجديدة فقط.

على صعيد المدن صاحبة أكبر عدد من الأراضى المطروحة خلال مايو الجاري، استحوذت القاهرة الجديدة على معظم طروحات الهيئة خلال الشهر بواقع 32 قطعة أرض تتنوع ما بين مخازن وأنشطة تجارية وعمرانى متكامل، بحسب بيانات الهيئة.

وفيما يتعلق بأعلى أسعار لبيع المتر، سجلت الأراضى المخصصة لأنشطة تجارية أعلى سعر لبيع المتر، حيث بلغت ذروة ارتفاعها خلال مايو الجارى فى 3 مدن، وهي الشيخ زايد وامتداداتها، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة بحوالى 69255 جنيها ، و54585 ، 17789 جنيه بالترتيب، طبقاً لبيانات الهيئة.

وبنفس معدل الشهر الماضي، اشتملت طروحات الهيئة على الإعلان عن بيع 5 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل تتوزع فى 5 مدن جديدة، وهى القاهرة الجديدة، والشروق، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة.

وسجلت مدينة القاهرة الجديدة المرتبة الأولى فى هذا النشاط سواء من حيث أعلى سعر لبيع المتر، والذى بلغ 7000 جنيه، ومن حيث المساحة أيضاً، والتى وصلت لـ 104 أفدنة.

وجاءت فى المرتبة الثانية، مدينة الشروق، إذ بلغت مساحة الأرض بغرض نشاط عمرانى متكامل 41 فدانا، وبسعر متر يصل لـ 4280 جنيها.

كانت أسيوط الجديدة أقل سعر لبيع المتر، بقيمة 1395 جنيها ، وكذلك أقل مساحة بواقع 43243 مترا.

وعلى عكس شهر أبريل الماضي، والذى وصل فيه عدد الأراضى المطروحة بأغراض تعليمية إلى 12 قطعة أرض فى 11 مدينة، احتل ذلك النشاط على أقل نسبة من طروحات الأراضى فى مايو الجاري، حيث تم الإعلان عن بيع 3 قطع أراض لأغراض تعليمية، وذلك فى مدن أخميم الجديدة والصالحية الجديدة والشروق.

وبلغ أعلى سعر لبيع أرض مخصصة لنشاط معهد عالى 7000 جنيه، وعلى مساحة تصل لـ 1730 مترا، وذلك فى مدينة أخميم الجديدة، تليها من حيث سعر المتر مدينة الشروق بقيمة 6835 جنيه بغرض مدرسة، ثم مدينة الصالحية الجديدة بنحو 1590 جنيه، لنشاط مدرسة خاصة.

وحازت الأنشطة الطبية على مكانة واضحة من طروحات الهيئة لهذا الشهر، حيث تم طرح 3 قطع أراض طبية، بمدن الصالحية الجديدة، و ملوي، وقنا الجديدة.

وسجل أعلى سعر لبيع المتر لذلك النشاط نحو 2895 جنيها، وذلك فى مدينة قنا الجديدة.

وبخصوص الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية، طرحت الهيئة ما يعادل 26 قطعة أرض، تم تخصيص 5 منها تجارى إداري، و6 تجارى إدارى سكني، والباقى مخصص لنشاط تجارى فقط.

وجاءت الشيخ زايد كأول مدينة بها أعلى سعر لبيع الأرض التجارية بنحو 69 ألف جنيه، تليها العبور الجديدة بواقع 17 ألفا، ثم مدينة حدائق أكتوبر بحوالى 12810 جنيهات، وفقاً لبيانات هيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بنشاط تجارى إداري، احتوت مدينة القاهرة الجديدة على قطعتى أرض، وبأسعار متر تبلغ 54 و52 ألف جنيه، لتسجل بذلك أعلى سعر لبيع المتر بالنشاط خلال شهر مايو.

وتلتها مدينة الشيخ زايد بسعر 24960 جنيها للمتر، ثم مدينة العبور الجديدة بقيمة 14930 جنيها للمتر، طبقاً للموقع الإلكترونى للهيئة.

وواصلت الهيئة طروحاتها للأراضى المخصصة للأنشطة التجارية الإدارية السكنية، إذ تم طرح قطعة أرض واحدة فى مدينة العبور، لتسجل أعلى سعر لبيع المتر بذلك النشاط مقارنة مع باقى المدن خلال الشهر الحالي، بقيمة 9030 جنيها.

وتضمنت مدينة بنى سويف الجديدة على معظم الأراضى المطروحة المخصصة لنشاط تجارى إدارى سكني، بواقع 4 قطع أراض، بسعر متر موحد يبلغ 8140 جنيها، ومساحات متقاربة تبدأ من 832 مترا

وأوضحت بيانات الأراضى المطروحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكتروني، أن هناك ظهورا لافتا لنشاط المخازن فى مايو الجاري، حيث أعلن عن طرح 36 قطعة أرض مخصصة لغرض مخازن، تتوزع على 7 مدن جديدة، ويقع معظمها فى مدينة القاهرة الجديدة بواقع 27 قطعة أرض.

ويتوزع حوالى 11 قطعة أرض فى باقى المدن، بواقع 2 فى بنى سويف الجديدة، وواحدة فى كل من الشروق،وقنا الجديدة، والسويس الجديدة، و 3 فى كل من العاشر من رمضان، وأخميم الجديدة.

ومن حيث الأسعار، سجلت مدينة بنى سويف الجديدة أعلى سعر للبيع بتلك النشاط بقيمة 4270 جنيها.

وتليها فى المكانة، مدينة القاهرة الجديدة بسعر موحد يبلغ 3615 جنيها لمتر الأرض المخصصة بنشاط مخازن، ثم مدينة العاشر من رمضان بنحو 2395 جنيه، ومدينة الشروق بنحو 2260 جنيها.

وبالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، اشتملت طروحات الهيئة على نسبة ليست بضئيلة من الأراضى الصناعية خلال مايو الجاري، حيث تم الإعلان عن بيع 18 قطعة أرض في7 مدن هي، السادات، بنى سويف الجديدة، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، مايو، طيبة الجديدة، السويس الجديدة.

واستحوذت كل من مدينتى السادات والسويس الجديدة ومايو على أكبر عدد من الأراضى المخصصة لأغراض صناعية، وذلك بنحو 4 أراضى فى كل منها.

وسجلت مدينتا العاشر من رمضان و مايو أعلى سعر للأراضى الصناعية، وذلك بنحو 1200 جنيه للمتر، تلتهما أكتوبر الجديدة بواقع 1090 جنيها، ثم السويس الجديدة بسعر 925.

وتمت الموافقة أيضاً على طرح قطعتى أرض مخصصتين لنشاط زراعى فى مدينة السادات، بمساحات تصل لـ 98 و 50 فدانا، وبسعر يسجل 364845 جنيها للفدان .

كانت هيئة المجتمعات العمرانية طرحت خلال شهر أبريل الماضى 110 قطع أرض للبيع فى 31 مدينة بآلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.

وهيمنت الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية على طروحات الهيئة فى أبريل الماضي.

وعلى صعيد أكثر المدن التى تضم أكبر عدد من الأراضى المطروحة، أشارت بيانات الهيئة إلى أن القاهرة الجديدة تأتى فى المرتبة الأولى، تلتها العاشر من رمضان، ثم برج العرب الجديدة، وفقاً لعدد الأراضى المطروحة بهم.

واحتلت دمياط الجديدة قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا فى سعر المتر، بعدما طرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى إدارى سكني، بسعر متر 47800 جنيه، تلتها الشيخ زايد بسعر متر 41795 جنيها مخصصة لنشاط تجارى.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى وذلك بداية من يوم 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق الهيئة هذه الآلية منذ مارس 2019.

ومنذ مارس 2019 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.

-عرض 5 مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل منها 104 أفدنة بالقاهرة الجديدة

-ظهور لافت وسيطرة لطروحات المخازن