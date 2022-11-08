«المجتمعات العمرانية» تطرح 106 أفدنة بنشاط عمراني متكامل للبيع في مدينة السادات

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض للبيع بنشاط عمراني متكامل في مدينة السادات خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بآلية التخصيص الفوري.

وتقع قطعة الأرض تحديداً بمنطقة الجامعة الأمريكية بالحي المتميز في المدينة، وعلى مساحة تبلغ نحو 106 أفدنة، لتسجل بذلك أكبر مساحة مخصصة للنشاط العمراني خلال نوفمبر.

ويبلغ سعر المتر حوالي 1555 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية لها نحو 692.286 مليون جنيه، لتمثل بذلك أقل سعر لبيع متر النشاط العمراني خلال طروحات الهيئة في الشهر الجاري.

وجاء نصيب الأنشطة العمرانية من طروحات الهيئة فى الشهر الجارى قليلاً مقارنة مع الشهر الماضي، إذ تم الإعلان عن بيع 5 قطع أراضٍ فقط تتوزع فى 5 مدن جديدة بواقع واحدة فى كل من القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، العبور الجديدة، قنا الجديدة، وأخيراً مدينة السادات.

اشتراطات الهيئة بشأن استخدام قطعة الأرض

واشترطت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية للأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، وأن يتكون الارتفاع من أرضي ودور علوي للفيلات، وأرضي و3 أدوار علوية للعمارات.

ووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 6سنوات، تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 12 قسط نصف سنوي متساوي، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة..

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية..

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

الهيئة تطرح 95 قطعة أرض تتوزع في 26 مدينة جديدة في نوفمبر

وخلال الشهر الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات عن طرح 95 قطعة أرض تتوزع في 26 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري.

وتتبنى الهيئة آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها منذ شهر مارس لعام 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، وذلك فى أول 15 يوما من كل شهر

وأجرت «المال» مسحا على طروحات المجتمعات العمرانية لشهر نوفمبر الحالي، لتحديد النشاط المسيطر، واهتمامات المستثمرين، كذلك الأسعار والمساحات المتنوعة للقطاعات المختلفة، فضلاً عن معرفة أى مدينة تحظى بتوجه عالٍ من الشركات والأفراد.

وتبين من المسح انفراد الأنشطة الخدمية “تجاري، أو إداري، أو مختلط”، كالمعتاد، بالاستحواذ على طروحات الهيئة خلال نوفمبر، إذ تم الإعلان عن بيع 33 قطعة أرض.

وبنمط مغاير للشهور السابقة، تصدرت مدينة السادات المكانة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة، إذ اشتملت على طرح 12 قطعة أرض تتنوع بين سكنى وتجارى وخدمى وصناعي، وفقاً للمسح الذي أجرته “المال”.

وعلى صعيد أسعار بيع المتر الواحد، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 41835 جنيه للنشاط التجاري، تلتها مدينة الشيخ زايد بنحو 28910 جنيهات للنشاط التجارى الإداري، ثم حدائق أكتوبر بنحو 14675 جنيها للنشاط الطبي.