المجتمعات العمرانية تطرح 104 أفدنة مخصصة لنشاط عمراني متكامل في القاهرة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل للبيع في مدينة القاهرة الجديدة خلال شهر مايو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 104 أفدنة.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 7 آلاف جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 3 مليارات جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز نسبة الأراضي المخصصة للإسكان 50% من المساحة الإجمالية للأرض .

وألا تتجاوز النسبة البنائية للخدمات 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة.

وأن يتكون الارتفاع من ودور أرضي و5 أدوار علوية، بما لا يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة. .

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 10% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 24 شهرا من تاريخ استكمال الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.