«المجتمعات العمرانية» تطرح 10 قطع أراض صناعية للتخصيص الفورى بمدينة العبور

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بعد تعديل شروط وضوابط تخصيصها

تطرح هيئة «المجتمعات العمرانية» الجديدة عددا من قطع الأراضى بالآلية الجديدة للتخصيص الفورى للأراضى بعد تعديل شروط وضوابط تخصيصها.

وتطرح المجتمعات العمرانية 10 قطع أراض بمدينة العبور بخدمات صناعية وتجارية بمساحات حوالى 15.6 ألف متر.

وتوفر الهيئة قطعة أرض بمساحة 2732 مترا وحدات سكني تجاري وبسعر نحو 6455 جنيها للمتر؛ بخلاف أرض بمساحة 500 متر بنشاط تجاري ويسجل سعر 16455 جنيها للمتر؛ وأرض بمساحة 2737 متر بنشاط تجاري وإداري وبسعر 15575 جنيها للمتر، وأ

وبجانب، توفير أرض بمساحة 816 مترا بنشاط تجاري وإداري ويصل سعرها الى 6520 جنيها للمتر.



وبخلاف طرح «المجتمعات العمرانية» أرضا بمساحة 1118 مترا للتجارى وبلغ السعر 16605 جنيهات للمتر؛ وأرضا على مساحة 375 مترا بنشاط تجارى وبسعر 15955 جنيها للمتر، وأرض 1118 مترا بنشاط تجاري وسكني وبسعر 7250 جنيها للمتر

وطرح أيضا من قبل هيئة المجتمعات أرضا بمساحة 13739 مترا بنشاط مدرسة وبسعر 5245 جنيها للمتر، وأخرى بمساحة 11.05 فدان بسعر 2110 جنيهات للمتر.