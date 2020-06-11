المجتمعات العمرانية تطرح قطع أراض للبيع بالتخصيص الفوري في ملوي الجديدة

النسبة البنائية للنشاط لا تزيد عن 50% من مساحة الأرض

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة ملوي الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقال المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بالمرحلة الأولى بمساحة 28.19 فدان بنشاط عمرانى متكامل ذلك بسعر متر بلغ حوالي 870 جنيها.

وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للنشاط لا تزيد عن 50% من مساحة الأرض على أن يكون إجمالي المساحة المخصصة للخدمات تمثل نسبة من 8-12 %من إجمالي مساحة المخصصة لأرض المشروع.

ولفتت الهيئة إلى نسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة لأرض الإسكان ويبلغ ارتفاعات العمارات أرضي + 4 أدوار وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع المسموح به بالهيئة.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع في بالمنطقة الاستثمارية بمساحة 28.27 فدان بنشاط تعليم عالي.

وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة 850 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 17% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثالثة تبلغ مساحتها 6611.73 متر مربع وتقع القطع في مركز خدمات المرحة الأولى على أن يكون النشاط المحدد للقطعة طبي.