عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح قطع أراضٍ للبيع الفوري في أكتوبر الجديدة

للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019
محمود زكي 7:25 م, الجمعة, 11 يونيو 21 7:25 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضٍ في مدينة أكتوبر الجديدة بأنشطة متنوعة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بالمنطقة اللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، على مساحة 108494 مترا مربعا، بنشاط مخازن، وذلك بسعر متر سجل حوالي 1250 جنيها. 

وأضافت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 65% من إجمالي مساحة الأرض، على أن يكون مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة. 

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وأكدت أن القطعة الثانية تقع أمام سكن مصر على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 2250 مترا مربعا بنشاط تجاري، وذلك بسعر متر 6510 جنيهات، على ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة الأرض، وتكون مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

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ولفتت هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن القطعة الثالثة تقع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحات 5401 متر مربع بأنشطة صناعية هندسى – أخشاب – معدنى، على ألا تزيد النسبة البنائية لا تزيد على 65 % من إجمالي مساحة قطعة الأرض، ويكون الارتفاع أرضي + 3 أدوار، وحددت الهيئة سعر المتر 980 جنيها داخل قطعة الأرض.

وأشارت إلى أن القطعة الرابعة تقع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحات تتراوح 4844 مترا مربعا تقريبا بنشاط كيميائي أو أدوية، وذلك بسعر متر سجل حوالي 980 جنيها.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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