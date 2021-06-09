المجتمعات العمرانية تطرح قطع أراضٍ للبيع الفوري في مدينة العاشر من رمضان

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي في مدينة العاشر من رمضان للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019 بأنشطة خدمية متنوعة. وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 14706 م2 بنشاط تجاري…

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي في مدينة العاشر من رمضان للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019 بأنشطة خدمية متنوعة.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 14706 م2 بنشاط تجاري اداري ومحطة تموين سيارات وذلك بسعر متر سجل حوالي 8805 جنيه.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن50% النشاط التجاري والاداري من إجمالي مساحة الأرض و15% لصالح محطة البنزين على أن يكون تقسيم الأرض 60% لصالح النشاط التجاري والاداري و40% لمحطة البنزين.

وأكدت أن القطعة الثانية تقع بالحي السادس عشر بالمنطقة بمساحة 735 م2 بنشاط تجاري بسعر متر سجل حوالي 9210 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25%من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.