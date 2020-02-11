عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض للاستثمار في مدينة العبور

بأسعار تتراوح بين 5535 و6585 جنيها للمتر المربع
محمود زكي 8:53 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20 8:53 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية  قطعتي أرض بنشاط سكني تجاري بالحي الثالث والترفيهي في مدينة العبور على المستثمرين بنظام آلية التخصيص الفوري، وتبلغ المساحات التي طرحتها المجتمعات العمرانية 1972.92 متر مربع، في حين تبلغ مساحة القطعة الثانية 5286 مترا مربعا وتقع بالحي الترفيهي. 

وحددت الهيئة قيمة 6585 جنيها للمتر المربع للقطعة الأولى التي تقع في الحي الثالث، والبالغ مساحتها 1972.92 متر مربع، على ألا تزيد النسبة البنائية على 30 % من المساحة المخصصة.

 ويبلغ الارتفاع المسموح به بدروم وارضى وثلاثة ادوار بحد أقصى 12 م طبقًا للقيود القوات المسلحة، على أن تكون الردود الأمامي 5م وجانبى وخلفي 4م، ويلتزم الراسي عليه قطعة االرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.

المجتمعات العمرانية تحدد 5535 جنيها للمتر

في حين يبلغ سعر المتر المربع في القطعة الثانية في الحي الترفيهي 5535 جنيها، ويصل مساحة قطعة الأرض قيمة 5286.5 متر مربع.

واشترطت الهيئة على ألا تزيد النسبة البنائية على 30% من المساحة المخصصة الارتفاع المسموح به بدروم وارضى وثلاثة ادوار على أن تكون الردود الأمامي 5م وجانبى وخلفي 4م .

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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