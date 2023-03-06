«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض بنشاط تجاري في حدائق العاصمة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطعتي أرض مخصصتين بنشاط تجاري في مدينة حدائق العاصمة للبيع بآلية التخصيص الفوري خلال مارس.

وتصل مساحات قطعتي الأرض لنحو 665.37 متر مربع، و692.2 متر مربع، بسعر موحد للمتر يبلغ 17065 جنيها.

ووفقاً للمسح الذي أجرته “المال” على طروحات الأراضي في الشهر الجاري، بلغ عدد الأراضي المعلن عنها للأنشطة التجارية الإدارية والسكني أو المزدوج 39 قطعة وذلك في 16 مدينة جديدة، وهي أكثر الأنشطة استحواذا على اهتمام المستثمرين.

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط البنائية وهي ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي ودورين متكررين مع الالتزام باشتراطات قيود ارتفاع القوات المسلحة.

وحددت الهيئة نسبة تنفيذ المشروع في خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وفيما يتعلق بآلية السداد، أشارت الهيئة إلى أن الفائز يلتزم باستكمال سداد حتى 25% من قيمة الأرض زسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق الأول منها بعد ستة أشهر.

وخلال مارس الجاري، عرضت هيئة المجتمعات العمرانية 96 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري.

ويعد عدد الأراضي المطروحة خلال الشهر الجاري وعدد المدن التي تتوزع فيها متقارب تماما مع طروحات الشهر الماضي.

وتعتمد الهيئة على آلية التخصيص الفوري، والتي تبنتها منذ عام 2019، لبيع أراضيها المتنوعة الأنشطة، إذ تطرحها الهيئة على موقعها الإلكتروني في أول 15 يوما من كل شهر، وذلك بغية استقطاب أكبر عدد من المستثمرين والراغبين في الشراء، محاولة منها لتنمية وإعمار المدن الجديدة.

وكالمعتاد، تقدم “المال” تحليلاً لقطع الأراضي المطروحة من خلال تقرير يتضمن مسح لجميع الأراضي المطروحة، ليتسنى معرفة النشاط المسيطر على طروحات الهيئة خلال الشهر المعني، وأسعار الأراضي، وكذلك إجمالي عدد الأراضي المعروضة مقارنة مع الشهر الماضي. وتبين من التحليل أن مدينة أكتوبر الجديدة تسيطر على معظم الأراضي المتاحة للبيع خلال الشهر الجاري بواقع 14 قطعة، تليها مدينة القاهرة الجديدة بواقع 9 قطع أراض.