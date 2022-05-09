«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض بجهاز القرى السياحية لأنشطة خدمية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعتي أرض، الأولى مخصصة لنشاط غرف فندقية وكافيتريا في مركز مارينا العلمين السياحي خلال مايو الجاري، التابع لجهاز القرى السياحية، والأخرى مخصصة لنشاط لأنشطة خدمية متنوعة.

وفيما يتعلق بالقطعة الأولى، أشارت هيئة المجتمعات إلى أنها تقع على مساحة 20800 مترا مربعًا.

وتضمنت اشتراطات الهيئة التي أعلنت عنها عبر موقعها الإلكتروني، ألا تزيد النسبة البنائية للأرض عن 20% من المساحة الإجمالية.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض أخرى تقع على مساحة 30 ألف متر مربع، بأنشطة خدمية متنوعة، سواء تجاري ترفيهي مطاعم كافيتريات، بالامتداد الجنوبي في منطقة ظهير مارينا.

واشترطت الهية ألا تتجاوز النسبة البنائية للأرض 10% من المساحة الإجمالية، والارتفاع يتكون من دور أرضي فقط.

وأشارت هيئة المجتمعات إلى أن الطرح سيكون بنظام حق الانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات، ويتم تجديدها طبقا لآلية التخصيص بنظام مقابل الانتفاع.

وحددت الهيئة إجمالي قيمة الانتفاع السنوي لقطعة الأرض الأولى يبلغ 15974400جنيه، بينما تصل قيمة التأمين لنحو 1597440 جنيه.

ولفتت الهيئة إلى أن قيمة الانتفاع السنوي لقطعة الأرض الثانية تسجل 2340000 جنيها، فيما تبلغ قيمة التأمين حوالي 234000 جنيه.

ويلزم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات لمعنية قبل التنفيذ لقطعتي الأرض، علاوة على الحصول على الموافقات الفنية على التصميم المقترح للمنفذ من قبل الجهاز.