المجتمعات العمرانية تطرح قطعتي أرض في مدينتي رشيد وناصر بآلية التخصيص الفوري

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعتي أرض في مدينتي رشيد وناصر التابعتين للهيئة والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي تقوم بتنفيذها المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن خطة التوسع في الرقعة العمرانية.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بجوار مشروع بشاير الخير في مدينة رشيد الجديدة بنشاط مدرسة بمساحة 6500 متر مربع تقريبا وذلك بسعر متر يبلغ 1950 جنيه.

وأضافت الهيئة أن النسبة البنائية للنشاط تصل 30٪ من مساحة قطعة الأرض المطروحة.

وأوضحت أن الارتفاع المسموح به بدروم + أرضى + 3 دور متكرر على أن تكون الردود 6 م من جميع الجهات ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.

الهيئة تطرح قطع عمراني متكامل بمدينة ناصر