«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض متنوعة بـ«العلمين الجديدة»

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض بنشاط متنوع بين السكني والتجاري الإداري بمساحة 2508.5 م2 فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك بآلية التخصيص الفوري التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019.

وتضمنت اشتراطات البيع التى أعلنت عنها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، أن قطعة الأرض تقع على طريق الـ c4 بمدينة العلمين الجديدة، وتتكون من أرضي و3 أدوار، على أن يكون الأرضي والدور الأول بنشاط تجاري، والثاني بغرض إداري، والثالث سكني، مع مراعاة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وأعلنت الهيئة أن سعر المتر يبلغ 9025 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل لـ 22.6 مليون جنيه.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة، كما يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وهي عبارة عن 10% تم سدادها و15% تلتزم الشركة بسداها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء.

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية في اشتراطات البناء ‏على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

كما يتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.