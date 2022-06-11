«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض للبيع بنشاط تجاري في مدينة أكتوبر الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعت أرض مخصصة لنشاط تجاري للبيع في مدينة أكتوبر الجديدة ، خلال شهر يونيو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 3931 مترا مربعا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 10395 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 40.862.745 جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من مساحة الأرض، وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضي ودورين.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 85 قطعة أرض للبيع فى 22 مدينة جديدة، خلال شهر يونيو الحالي، عبر آلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبحلول كل شهر جديد، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضي ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أقرّ آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدَّمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضي المراد بها.

ويعدّ عدد الأراضى المطروحة فى الشهر الحالى قليلًا إلى حد ما، مقارنة بالشهرين السابقين، حيث تجاوزت الأراضي المعلَن عنها للتخصيص الـ100 قطعة.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات الهيئة خلال يونيو الحالي.

ووفقًا لموقع الهيئة الإلكتروني، دائمًا ما تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقى الأغراض الأخرى.

وكالمعتاد فى معظم طروحات الهيئة، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر، إذ وصل سعر المتر بها لـ47125 جنيهًا؛ وذلك لقطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري. وتأتى فى الوصافة مدينة الشيخ زايد وامتداداتها، بواقع 27795 جنيهًا للمتر، تليها مدينة العبور الجديدة بسعر 15395 جنيهًا للمتر.