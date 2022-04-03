طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض مخصصة لنشاط إداري للبيع في مدينة القاهرة الجديدة خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 4957 مترا مربعا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 39960 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 198.081 مليون جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية لقطعة الأرض 35% من المساحة الإجمالية وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي وبدروم و4 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ شهر مارس عام 2019.