المجتمعات العمرانية تطرح قطعة أرض في «القاهرة الجديدة» بالتخصيص الفوري

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض على مساحة 25.74 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي بنشاط عمراني متكامل “كمبوند”

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر المتر 6770 جنيها داخل القطعة تستهدف من خلالها مبيعات تقدر بحوالي 732 مليون جنيه.

50% النسبة البنائية المخصصة للإسكان داخل القطعة

واشترطت الهيئة أن تكون النسبة المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من مساحة الأرض على أن تكون النسبة البنائية للعمارات 50% من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان.

وأشارت الهيئة إلى أن النسبة البنائية للفيلات وتشمل تاون وتوين وكوارتر لا تزيد عن 45%من المساحة المخصصة للفيلات والفيلات المنفصل لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للفيلات.

وحددت هيئة المجتمعات الارتفاع ليكون أرضي ودور علوي للفيلات، وأرضي وأربع أدوار علوية للعمارات ويسمح بإقامة غرفة خدمات لا تزيد مساحتها عن 26% من مساحة الدور.

وحددت كذلك كثافة الفدان ليصبح 150 فردا للعمارات على الفدان و 45 فردا للفيلات.

وأشارت الهيئة إلى أن النسبة المخصصة من مساحة الأرض للمشروعات الخدمية تتراوح بين 8 إلى 12 % من إجمالي مساحة الأرض ولا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة وبالنسبة للنادي والفندق لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمات.