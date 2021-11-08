عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض بنشاط تجاري إداري في الشيخ زايد

21840 جنيهًا سعر المتر، و126.6 القيمة الإجمالية للأرض
ايمان ممدوح 3:45 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 3:45 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرضًُا للبيع بنشاط تجاري إداري بمساحة 5798 م2  فى مدينة الشيخ زايد، وذلك بآلية التخصيص الفوري التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019.

وتضمنت اشتراطات البيع التى أعلنت عنها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، أن قطعة الأرض تقع بالحي التاسع في مدينة الشيخ زايد، وتتكون من بدروم وأرضي ودورين، على أن يكون الأرضي والدور الأول بنشاط تجاري، والثاني بغرض إداري، مع مراعاة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

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وأعلنت الهيئة أن سعر المتر يبلغ 21840 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل لـ 126.6 مليون جنيه.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة، كما يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وهي عبارة عن 10% تم سدادها و15% تلتزم الشركة بسداها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء.

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وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية في اشتراطات البناء ‏على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

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بقلم ايمان ممدوح

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