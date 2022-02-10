«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض بنشاط متكامل في «أسوان الجديدة»

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة مخصصة لنشاط عمراني متكامل، وفقاً لآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت هيئة المجتمعات أن قطعة الأرض تقع على مساحة 50 فدانا بمنطقة الحي السياحي في مدينة أسوان الجديدة.

وحددت الهيئة سعر المتر الواحد للأرض بقيمة 857 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 183.750 مليون جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة اشتراطات تخص بناء الأرض تتضمن ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من مساحة أرض المشروع، علاوة على ألا تزيد النسبة البنائية للعمارات عن 50% من المساحة المخصصة للعمارات.

وأشارت الهيئة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 5 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري.

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية أن الفائز يلتزم باستكمال نسبة السداد حتى 20% من قيمة الأرض، ويتم سداد باقي الثمن على 10 أقساط نصف سنوية من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر.

جدير بالذكر أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ شهر مارس لعام 2019.