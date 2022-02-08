«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة لنشاط عمراني متكامل

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة الفيوم الجديدة مخصصة لنشاط مجتمع عمراني متكامل، خلال شهر فبراير الحالي، وفقًا لآلية التخصيص الفوري. وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن قطعة الأرض تقع بالمنطقة الإقليمية في مدينة الفيوم الجديدة، بمساحة إجمالية تبلغ 31522 متر مربع، أي ما يعادل 7.5 فدان.

وأفادت الهيئة بأن سعر المتر يصل لـ1640 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 51.969 مليون جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية، تتضمن ألا تزيد نسبة أراضي الإسكان على 50% من مساحة أرض المشروع، وألا تزيد نسبة أراضي الخدمات على 12%، ولا تقل عن 8% من مساحة أرض المشروع.

أما فيما يخص آلية السداد فأوضحت الهيئة أنه يلزم على الفائز استكمال نسبة سداد حتى 25% من قيمة الأرض، وهي عبارة عن 10% تم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار.

وتابعت: يتم سداد باقي الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص الفوري التي طبقتها منذ شهر مارس لعام 2019.