المجتمعات العمرانية تطرح قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة بني سويف الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019 في مدينة بني سويف الجديدة بنشاط عمراني متكامل.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة تقع المنطقة بين الحي الثالث والسادس بمدينة بني سويف الجديدة بنشاط عمراني متكامل وذلك على مساحة 9.5 فدان وذلك بسعر متر سجل حوالي 1510 جنيه.

وأضافت أن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لاتزيد عن 50% من أجمالي مساحة الأرض والنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

وأكدت أن لنسبة البنائية للفيلات توين/تاون/كوارتر لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات والفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للفيلات.

وأوضحت أن الارتفاع أرضي + دور علوي للفيلات وأرضي + 3 أدوار علوية للعمارات.

وأوضحت نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8- 12 % من أجمالي مساحة الأرض والنسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة لأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20 %من المساحة المخصصة للخدمة.

وأشارت أن مدة تنفيذ المشروع : 3 سنوات تحتسب من تاريخ استالم القطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض 10% تم سدادها و نسبة الـ15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهرمن تاريخ موافقة مجلس الإدارة على التخصيص.