«المجتمعات العمرانية» تطرح تراخيص إعلانات طرق القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر

أعلنت وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بفتح باب التقديم خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 30 يونيو عن منح تراخيص الإعلانات للأنواع المختلفة “يوني بول – تي بول – فوانيس – لابات – سوسيت” بمناطقة حيوية بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وذلك من خلال المحاور التالية:

مدينة القاهرة القاهرة الجديدة:

محور السادات، مقسم إلى عدد 4 قطاعات كل قطاع يحتوي على عدد من الإعلانات المختلفة.

محور مصطفى كامل، مقسم إلى عدد 7 قطاعات.

مدينة 6 أكتوبر:

جزء من طريق الواحات، مقسم إلى عدد 3 قطاعات كل قطاع يحتوي على عدد من الإعلانات المختلفة.

طريق وصلة دهشور الشمالية، مقسم إلى عدد 2 قطاع.

جزء من محور 26 يوليو، مقسم إلى عدد 2 قطاع.

طريقة التقديم

وأشارت وحدة تنظيم الإعلانات إلى أن عملية التقديم تتم طبقا للخطوات التالية:

يتم تحميل الكتيب الإرشادي متضمنا دليل المواقع المقترحة للطرح “وصف القطاعات ، موقع الإعلانات، أعداد/ أنواع الإعلانات المتخلفة”.

يتم إختيار أحد القطاعات أو أكثر من قطاع حسب رغبة المتقدم.

يتم طباعة النموذج المرفق على الموقع واستيفاؤه وتقديم الطلبات بجهاز المدينة المختصة في الفترة المعلن عنها ولا يتم قبول أي طلبات خارج تلك الفترة.

الأوراق المطلوبة

وحددت وحدة الإعلانات عدد من الأوراق الواجب توافرها للحصول على الترخيص.

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

مستخرج رسمي من السجل التجاري.

صورة البطاقة الضريبية.

صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.

نسختان من الرسومات الانشائية التفصيلية بمقاس مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابي وانشائي.

نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الاعلان المطلوب ترخيصة مضيئا وموضحا به عوامل الأمان على أن تكون معتمدة من مهندس مختص.

الموافقات والمستندات والرسومات التي تحدد وفقا للقرارات التي يصدرها الجهاز.

ما يفيد سداد الرسوم التي تحدد وفقا للضوابط التي يضعها جهاز المدينة.