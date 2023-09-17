«المجتمعات العمرانية» تطرح بيع 6 محلات تجارية فى مشروع روضة السيدة زينب

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح بيع 6 محلات تجارية فى مشروع روضة السيدة زينب في مدينة 15 مايو بالمزاد العلني يوم الأحد 22 أكتوبر المقبل بمقر الجهاز

ووفقاً لإعلان الهيئة فالمساحات تتراوح من 26 مترًا مربعًا إلى 132 مترًا مربعًا.

وذكرت المجتمعات العمرانية أن الحصول على كراسة والشروط والمواصفات الفنية يتم بمقر جهاز مدينة 15 مايو نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا عن كل محل من المحلات التجارية في روضة السيدة على حدة.

شروط هامة

ونوهت المجتمعات العمرانية بأن شروط الالتحاق بالمزاد العلني للبيع تتضمن سداد تأمين دخول المزاد عن كل محل بقيمة 25 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد

كما يتم استكمال سداد نسبة 10%، وإضافة 1% مصاريف إدارية، وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

وأشارت المجتمعات العمرانية إلى أنه تتم إضافة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، وباقي المستحقات المالية من إجمالية القيمة البيعية للمحلات التجارية يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

طرق السداد

وأفادت الهيئة أن الطريقة الأولى لسداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين على استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

أما الطريقة الثانية فتشمل أنه يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية

على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأجازت الهيئة معاينة المحلات على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.