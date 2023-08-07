«المجتمعات العمرانية» تطرح بيع 45 قطعة أرض في 14 مدينة خلال شهر أغسطس

سيطر الهدوء على طروحات بيع الأراضى من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري، إذ تم الإعلان عن بيع 45 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة فقط للبيع بآلية التخصيص الفوري.

ويعد ذلك الشهر الثانى على التوالى الذى تهدأ فيه وتيرة طروحات المجتمعات العمرانية، إذ طرحت فى شهر يونيو الماضى حوالى 53 قطعة أرض فى 16 مدينة جديدة، وهو ما يعد ضئيلًا إلى حد كبير مقارنة بباقى الشهور الماضية، والتى تخطى فيها عدد الأراضى المطروحة الـ 100 قطعة، بحسب متابعات «المال» الدورية.

وتقوم الهيئة مع بداية كل شهر، بإتاحة عدد من الأراضى ذات الأغراض المتنوعة والمساحات المختلفة على المستثمرين، من خلال موقعها الإلكتروني، على أن تظل الأراضى متاحة من يوم 1 حتى 15 فى الشهر.

ويشار إلى أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019، لجذب عدد أكبر من المستثمرين، وتسهيل عملية التخصيص.

وترصد «المال» فى التقرير التالى جميع الأراضى التى تم طرحها خلال أغسطس الحاري، سواء كان من خلال أسعارها ومساحتها وأنشطتها المتنوعة، إضافة إلى إيضاح أى الأنشطة المسيطرة على اهتمام المستثمرين، وأى المدن التى تحظى على انتباه لافت من قبل المستثمرين.

ووفقًا للرصد، تبين أن مدينة القاهرة الجديدة هى الأعلى من خلال عدد الأراضى المعلنة للطرح، إذ أتيح بيع 6 قطع أراضى تتنوع أنشطتها ما بين تجارى إدارى وعمرانى وتعليمى وطبي.

وجاءت فى الوصافة مدينة أكتوبر الجديدة بواقع أربع قطع أراض، ثم مدينة برج العرب الجديدة بإجمالى ثلاث قطع أراض.

وعلى عادة معظم الشهور، كانت الأنشطة التجارية الإدارية السكنية هى الأكثر استحواذًا على اهتمامات المستثمرين والأفراد، إذ طرح حوالى 10 قطع أراض مخصصة لأنشطة متعددة الاستخدام.

أما على صعيد المدن التى سجلت أعلى سعرًا لبيع المتر الواحد، فجاءت مدينة القاهرة الجديدة فى الرتبة الأولى، إذ وصل سعر المتر بها لنحو 67 ألف جنيه لقطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري، تلتها مدينة السادس من أكتوبر بواقع 15 ألف جنيه للمتر.

ومن خلال المسح، تم ملاحظة أن هناك تراجعًا بشكل كبير للأنشطة الطبية والعمرانية، إذ إنه لم يتجلى ظهور النشاط الطبى إلا من خلال طرح قطعة أرض واحدة فى القاهرة الجديدة، تقع على مساحة 1261 مترا مربعا، وبسعر 19315 جنيهًا، وكذلك بالنسبة للنشاط العمراني، فتم إتاحة بيع قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل بنفس المدينة، على مساحة 21 ألف متر مربع، وبسعر 9715 جنيهًا.

جدير بالذكر أنه فى الشهر الماتضى تم طرح حوالى سبعة قطع أراضى مخصصة لأنشطة عمرانية متكاملة ومختلطة، وهو عدد لا بأس به من إجمالى المعروض فى شهر يوليو.

وعلى صعيد الأنشطة التعليمية، يُعتبر عدد الأراضى المطروحة بذلك النشاط كبير إلى حد ما بالنسبة لإجمالى عدد الأراضى المطروحة خلال الشهر الجاري، إذ تم طرح ستة قطع أراض فى 4 مدن جديدة، تتنوع ما بين نشاط حضانات، ومعاهد عليا، ومدارس.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للهيئة، تتوزع الستة قطع بواقع قطعتى فى كل من مدينتى القاهرة الجديدة والعبور الجديدة، وواحدة فى كل من المنيا الجديدة والفيوم الجديدة.

وصل سعر المتر لذروته بذلك النشاط لنحو 17640 جنيهًا فى مدينة القاهرة الجديدة، تلتها مدينة العبور الجديدة بواقع 7400 جنيه، ثم مدينة المنيا الجديدة بقيمة 2760 جنيهًا، وأخيرًا فى الفيوم الجديدة بواقع 1390 جنيهًا.

وبخصوص الأنشطة التجارية الإدارية السكنية متعددة الاستخدامات، فتضمنت طروحات الهيئة الإعلان عن 10 قطع أراضٍ تتوزع بواقع اثنين فى كل من القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وواحدة فى كل من أكتوبر، حدائق أكتوبر، الفيوم الجديدة، العبور الجديدة.

وكان أعلى سعر لبيع متر النشاط التجارى فى القاهرة الجديدة بقيمة 67 ألف جنيه، تلتها مدينة السادس من أكتوبر بواقع 15 ألف جنيه، ثم مدينة المنيا الجديدة بقيمة 10340 جنيهًا.

ووصل سعر متر الأنشطة التجارية الإدارية السكنية لأدناه فى مدينة أسوان الجديدة بواقع 2740 جنيهًا.

كما تم ملاحظة تراجع أنشطة المخازن للشهر الثانى على التوالي، فاحتوت طروحات الهيئة فى أغسطس على ثلاثة مخازن فى مدن برج العرب الجديدة، أسيوط الجديدة، أكتوبر الجديدة.

ونفس الحال بالنسبة للورض الحرفية، إذ طرح اثنين فقط خلال الشهر الجارى فى مدينة برج العرب الجديدة بسعر موحد يبلغ 1470 جنيهًا، مقارنة بقطعة أرض واحدة فقط فى الشهر السابق.

فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية انخفض أيضًا عدد الأراضى المطروحة بذك النشاط فى الشهر الماضي، اشتملت طروحات الهيئة على بيع ثمانى قطع أراض صناعية، أما الشهر الجارى فتم الإعلان عن خمس قطع فقط، تتنوع ما بين مواد بناء وصناعات ورقية وهندسية وغزل ونسيج.

جدير بالذكر أن طروحات الهيئة فى الشهور الأخيرة بدأت فى أخذ وتيرة الهدوء، وتقليص عدد أراضيها، وظهر ذلك بشكل واضح فى شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى.