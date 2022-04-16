عقـــارات

المجتمعات العمرانية تطرح «الغابة الشجرية» في حدائق أكتوبر للبيع بالمزاد العلني

تبلغ مساحة الغابة 500 فدان وتحتوي على أشجار الكافور والكازورينا
أحمد صبحي 10:16 م, السبت, 16 أبريل 22 10:16 م, السبت, 16 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرج 500 فدان أشجار كافور وكازورينا بالغابة الشجرية الواقعة في نطاق مدينة حدائق أكتوبر.

 وأكد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، أن عملية الطرح ستتم بنظام المزاد العلني في مايو المقبل، مشيرة إلى ضرورة توافر عدد من الشروط لمن لديهم الرغبة في التقدم للمزاد.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الخميس 14-4-2022 في مصر.. بارد ليلًا

 وجاءت شروط الهيئة كالآتي:

تطلب كراسة الشروط من مقر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر نظير سداد مبلغ “299” مائتان وتسعة وتسعون جنيه.

تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 22-5-2022 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز.

يتم سدادا تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 خمسة وعشرون ألف جنيه.

على أن يستكمل تأمين دخول المزاد لـ 30% من القيمة الراسي بها المزاد كتأمين نهائي فور رسو المزاد.

اقرأ أيضا  «القابضة للمياه»: افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية بالجيزة وأسيوط والإسكندرية فى 2021

تتم المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

واختتم إعلان الهيئة بالتأكيد على أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 “قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

«يحل المشاكل المرورية بالجيزة» .. رئيس الوزراء يتفقد محور الفريق كمال عامر الحر

صفية حمدي 5:36 م, السبت, 16 أبريل 22

رئيس جهاز مدينة بدر يلتقي ممثلين عن سكان الحي السادس لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

سارة لطفي 12:56 م, السبت, 16 أبريل 22

وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

سارة لطفي 12:46 م, السبت, 16 أبريل 22

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

سارة لطفي 3:21 م, الجمعة, 15 أبريل 22

برلماني: ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر على تنفيذ المشروعات وقطاع التشييد

ياسمين فواز 11:04 م, الخميس, 14 أبريل 22

ضبط 6 حالات بناء عقارات بالمخالفة في مدينة الصف بالجيزة

محمود محسن 5:41 م, الخميس, 14 أبريل 22