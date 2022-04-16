أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرج 500 فدان أشجار كافور وكازورينا بالغابة الشجرية الواقعة في نطاق مدينة حدائق أكتوبر.

وأكد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، أن عملية الطرح ستتم بنظام المزاد العلني في مايو المقبل، مشيرة إلى ضرورة توافر عدد من الشروط لمن لديهم الرغبة في التقدم للمزاد.

وجاءت شروط الهيئة كالآتي:

تطلب كراسة الشروط من مقر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر نظير سداد مبلغ “299” مائتان وتسعة وتسعون جنيه.

تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 22-5-2022 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز.

يتم سدادا تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 خمسة وعشرون ألف جنيه.

على أن يستكمل تأمين دخول المزاد لـ 30% من القيمة الراسي بها المزاد كتأمين نهائي فور رسو المزاد.

تتم المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

واختتم إعلان الهيئة بالتأكيد على أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 “قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.