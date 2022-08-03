المجتمعات العمرانية تطرح أرض مصنع «فستيا» سموحة بنظام الشراكة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض مخصصة لنشاط سكني تجاري في مدينة الإسكندرية خلال شهر أغسطس الجاري، بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقاري.

ووفقاً لموقع الهيئة الإلكتروني، تبلغ مساحة الأرض 17635مترا مربعا، بمحور 14مايو سموحة، قطعة أرض مصنع “فستيا” سابقاً.

وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يعادل 79 ألف جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو مليار و393 مليون جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط تمثلت في ألا تتجاوز النسبة البنائية للمشروع عن 65% من المساحة الكلية للأرض.. وأن يتكون عدد الأدوار من أرضي و11 دورا متكررا.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال 5 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزاري.

وخلال شهر يوليو الماضي، أعلنت الهيئة عن طرح 3 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى 3 مدن مختلفة، بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أن قطع الأراضي تقع في القاهرة الجديدةوالشيخ زايد وامتدادها ومدينة رأس البر.

ووفقاً لبيانات أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية على موقعها الإلكتروني، تتنوع مساحات الأراضي المطروحة بين 42 و50 و76 فدانا.