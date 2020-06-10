المجتمعات العمرانية تطرح أراض متنوعة للبيع في سوهاج الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 6 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة سوهاج الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بمنطقة الإسكان فوق المتوسط بمساحة 386 م2 بنشاط مخبز وذلك بسعر متر بلغ حوالي 2335 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40٪ من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثانية تقع بمنطقة مركز خدمات بمساحة 180 متر مربع وذلك بنشاط تجاري على أن يكون سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 4750 جنيه ويبلغ الارتفاع ارضي ودور متكرر.

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثالثة تقع في مركز خدمات 4 بمنطقة الزهور بمساحة 4255 م2 بنشاط تجاري اداري بسعر متر 2930 على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن القطعة الرابعة تقع تقع في منطقة مركز خدمات 3 بمنطقة النخٌل بمساحة 20 فدان بنشاط عمرانً متكامل، يبلغ سعر المتر المربع 950 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع 50 ٪ من مساحة الأرض.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الخامسة تقع في بمنطقة المستقبل بالتوسعات الجنوبية بمساحة 21792 م2 بنشاط تعلٌمً مدارس وحددت المجتمعات العمرانية سعر المتر داخل القطعة بقيمة 1405 جنيه.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة السادسة تقع بمنطقة بمنطقة المخازن والمعارض بمساحة 2444 م2 بنشاط مركز خدمة سيارات وبسعر متر سجل 1590 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 50٪ من مساحة الأرض.