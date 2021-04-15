المجتمعات العمرانية تطرح أراض للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراض للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراض التى تتبناها منذ مارس 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بالحى السكنى الثالث بمساحة 9330 م2 بنشاط مدرسة وذلك بسعر متر سجل حوالي 5245 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30%من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع ارضي وثلاثة أدوار متكررة.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع تبلغ خمس سنوات من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

ولفتت إلى أن القطعة الثانية تقع في الحى الثالث بمساحة 1439 م2 بنشاط حضانة وذلك بسعر بلغ قيمته 8540 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن الارتفاع ارضي فقط ودور أول للإدارة على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25%من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وأشارت إلى أن القطعة الثالثة -OS-R3 بالحى السكنى الثالث بمساحة 5554 م2 بنشاط دار مناسبات على أن يبلغ سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 3100 جنيه ويكون الارتفاع ارضي ودورين متكررين على أن تبلغ النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وحددت مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

ولفتت إلى أن القطعة الرابعة والتي تحمل رقم S02-D8-R3 شاملة المبنى المقام عليها بالحى السكنى الثالث بمساحة 7436 م2 بنشاط تجاري فود كورت بإجمالي 341 مليون جنيه تقريبا.

وأوضحت الهيئة أن المساحة المسطحة للمشروع 21303 متر مربع ويتم سداد باقي مقدم الأرض حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.