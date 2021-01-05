المجتمعات العمرانية تطرح أراضٍ للبيع الفوري في القاهرة الجديدة (تفاصيل)

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضٍ في مدينة القاهرة الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيفي طروحاتها منذ مارس من العام 2019 وذلك بأنشطة متنوعة

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بمنطقة الجمعيات بنشاط عمراني متكامل على مساحة 12.54 فدان وذلك بسعر متر سجل حوالي 7365 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض على ألا تزيد النسبة البنائية عن عن 30% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للخدمات ويبلغ مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الثانية تقع في القطاع الثالث بنشاط تجاري على مساحة 2576.92 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 43605 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية 50% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الثالثة تقع في القطاع الثالث أيضا بنشاط تجاري على مساحة 1983.39 متر مربع وذلك بسعر 43605 جنيه بحيث لا تزيد النسبة البنائية عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الرابعة تقع في القطاع بنشاط تجاري ادارى بمساحة 4296 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل 52400 جنيه.

وأشارت إلى أن القطعة الخامسة تقع بمنطقة المستثمرين الجنوبية– بنشاط تجارى بمساحة 14458.36 متر مربع وذلك بسعر متر مربع بلغ 22520 جنيه وذلك بنسبة بنائيةلا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت الهيئة أن القطعة السادسة تقع بمركز خدمات الياسمين بنشاط تجاري بمساحة 18913 متر مربع وسجل سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 31590 جنيها.