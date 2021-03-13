المجتمعات العمرانية تطرح أراضٍ للبيع الفوري في العاصمة الإدارية الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراض في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى والتي تحمل رقم S07-D3-R3 بالحى السكنى الثالث بمدينة العاصمة الجديدة بمساحة 4952 م2 بنشاط محطة تموين سيارات وذلك بسعر متر سجل حوالي 8775 جنيها.

وأضافت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 15% على أن يكون الارتفاع أرضي ودور للمبني الإداري على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأكدت المجتمعات العمرانية الجديدة أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وأشارت إلى أن القطعة الثانية والتي تحمل رقم S04-OS-R3 بالحى السكنى الثالث بمدينة العاصمة بمساحة 3860 م2 بنشاط طبي وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 4910 جنيهات.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع ارضي ودورين متكررين ويتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.