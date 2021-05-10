«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع الفوري في 6 أكتوبر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضٍ في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع في حوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط تجاري، وذلك بسعر متر سجل حوالي 5050 جنيهًا.

وأضافت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 30% من إجمالي مساحة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضي ودور اول فقط، ويتم الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، على أن يتم سداد مقدم الأرض حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وأوضحت أن القطعة الثانية التى تحمل رقم c6، والتي تقع بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط فندق 3535 جنيهًا، مشيرة إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 20% من إجمالي مساحة الأرض، على أن يكون الارتفاع ارضي ودور فقط.

وأشارت إلى أن القطعة الثالثة التي تحمل رقم C 1 بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 اكتوبر بمساحة 31500 متر مربع بنشاط عمراني متكامل، بسعر متر سجل حوالي 2570 جنيها، على أنت تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 15% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن القطعة الرابعة تبلغ مساحتها 21 ألف متر مربع بنشاط مدرسة حيث يبلغ سعر المتر المربع 3795 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 30% من إجمالي مساحة الأرض.