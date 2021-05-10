عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع الفوري في 6 أكتوبر

للبيع بآلية التخصيص الفوري
محمود زكي 5:11 م, الأثنين, 10 مايو 21 5:11 م, الأثنين, 10 مايو 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضٍ في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من  العام 2019. 

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع في حوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط تجاري، وذلك بسعر متر سجل حوالي 5050 جنيهًا.

وأضافت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 30% من إجمالي مساحة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضي ودور اول فقط، ويتم الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، على أن يتم سداد مقدم الأرض حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

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وأوضحت أن القطعة الثانية التى تحمل رقم  c6، والتي تقع  بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط فندق 3535 جنيهًا، مشيرة إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 20% من إجمالي مساحة الأرض، على أن يكون الارتفاع ارضي ودور فقط.

وأشارت إلى أن القطعة الثالثة التي تحمل رقم C 1  بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 اكتوبر بمساحة 31500 متر مربع بنشاط عمراني متكامل، بسعر متر سجل حوالي 2570 جنيها، على أنت تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 15% من إجمالي مساحة الأرض. 

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وأكدت أن القطعة الرابعة تبلغ مساحتها 21 ألف متر مربع بنشاط مدرسة حيث يبلغ سعر المتر المربع 3795 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 30% من إجمالي مساحة الأرض.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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