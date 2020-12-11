«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع في برج العرب

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي للبيع في مدينة برج العرب الجديدة، وذلك بآلية التخصيص الفوري التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بالمنطقة الصناعية بنشاط كيماوي على مساحة 10622.7 متر مربع، وذلك بسعر متر سجل حوالي 880 جنيهًا، على ألا تزيد النسبة البنائية على 65% من إجمالي مساحة الأرض.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.

وأوضحت أن القطعة الثانية تقع على مساحة 14707 أمتار مربعة، وذلك بالمنطقة الصناعية الخامسة بنشاط صناعى”غزل ونسيج”، على أن يكون سعر المتر المربع داخل القطعة 800 جنيه.

وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 65% من إجمالي مساحة الأرض، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.