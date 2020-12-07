عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع في مدينة حدائق أكتوبر

بآلية التخصيص الفوري
محمود زكي 6:30 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 6:30 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات  العمرانية الجديدة قطع أراض في مدينة حدائق أكتوبر بأنشطة خدمية متنوعة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي والتى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي. 

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بمنطقة 1185 عمارة– إسكان اجتماعى بمساحة 3810 أمتار مربعة بنشاط تجاري إداري سكني، وذلك بسعر متر بلغ حوالي 5605 جنيهات.

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وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 30% من إجمالي مساحة الأرض، والارتفاع أرضي وثلاثة أدوار متكررة، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تُحتسب من تاريخ تسلم الأرض.

وأكدت الهيئة أن القطعة الثانية تقع غرب شركة قارون وشمال طريق زويل بنشاط محطة بنزين وبمساحة  4922.13 متر مربع، وذلك بسعر متر سجل حوالي 9455 جنيهًا.

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وأشارت الهيئة إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 15% من إجمالي مساحة الأرض، والارتفاع أرضي فقط، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تُحتسب من تاريخ تسلم الأرض، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى. 

ونوهت بأن القطعة الثالثة  تقع منطقة دار مصر بنشاط حضانة وبمساحة 2203.53 متر مربع، وذلك بسعر متر سجل حوالي 6455 جنيهًا، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40% من إجمالي مساحة الأرض. 

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وأوضحت أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ تسلم الأرض والارتفاع أرضي وأول.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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