«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع بالتخصيص الفوري في مدينة السادات

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة السادات للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وتستهدف المجتمعات العمرانية 46.3 مليون جنيه من بيع الك القطعة التي يقدر سعر المتر بها 1165 جنيهًا.

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن مساحة القطعة تبلغ 9.5 فدان بمنطقة طقة حى البنفسج بمدينة السادات، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 50٪ من مساحة الأرض.

وأكدت أن النسبة البنائية للعمارات لا تزيد على 50 % من مساحة الأرض المخصصة للإسكان، و45% للفيلات، و40% للفيلات المنفصلة.

وأكدت الهيئة أن القطعة الثانية 3960 مترا مربعا تقع بجوار مول بيراميدز بالمحور المركزي، بسعر 8020 جنيها للمتر المربع، على أن تبلغ النسبة البنائية للمشروع 40 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويتم استكمال نسبة 25٪ من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ التخصيص.

وأوضحت أن القطعة الثالثة تقع بالمنطقة السكنية الثامنة بمساحة 2200 متر مربع بنشاط تجارى إدارى بسعر 5740 جنيها للمتر المربع، على أن تبلغ النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأضافت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، يتم استكمال نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ التخصيص الفوري.