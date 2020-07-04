المجتمعات العمرانية تطرح أراضي للبيع في غرب أسيوط بالتخصيص الفوري

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 قطع أراض بنشاط خدمي بمساحات مختلفة في غرب أسيوط بمدينة ناصر، للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي .



وقالت الهيئة إن القطعة الأولى بمركز خدمات سكن مصر بمساحة إجمالية 1535 م2 بنشاط تجارى وحددت الهيئة قيمة 1830 جنيهًا للمتر.

واشترطت الهيئة أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40 ٪ من مساحة الأرض، والارتفاع المسموح به بدروم وأرضي ودورين، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 أعزام من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأوضحت أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 25 %من قيمة الأرض بالجنيه المصري )10 % ثم سدادها ونسبة 15 %تلتزم الشركة بسدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية بمركز خدمات سكن مصر، بمساحة إجمالية 500 م2 بنشاط تجارى إداري، وحددت الهيئة قيمة 1945 جنيهًا للمتر.

وحددت الهيئة النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30٪ من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع دور ارضي وثلاث أدوار، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام من تاريخ استلام قطعة الارض.

القطعة الثالثة

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة بمركز الخدمات الرئيسي بمساحة إجمالية 14314 م2 بنشاط تعليمى مدارس، وحددت الهيئة قيمة 1505 جنيهات للمتر.

وتابعت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من مساحة الأرض، ويتم تنفيذ المشروع في مدة أقصاها 5 أعوام من تاريخ استلام قطعة الارض .

وأضافت الهيئة أن القطعة الرابعة تقع بمركز خدمات سكن مصر، بمساحة إجمالية 554 م2 بنشاط حضانة، وحددت الهيئة قيمة 1555 جنيهًا للمتر.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع 30% من اجمالي مساحة الارض المخصصة للمشروع، ، ولفتت الي أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأشارت إلي أن القطعة الخامسة تقع بمركز خدمات سكن مصر بغرب أسيوط، بمساحة إجمالية 406 م2 بنشاط تجارى وحددت هيئة المجتمعات قيمة 1830 جنيهًا للمتر.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع 40 % نسبة بنائية والارتفاع المسموح به بدروم، وأرضي + دورين متكررين وخلفي، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام من تاريخ استلام قطعة الأرض.