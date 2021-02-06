عقـــارات

المجتمعات العمرانية تطرح أراضي للبيع الفوري في مدينة الشروق

بأنشطة خدمية متنوعة
محمود زكي 4:21 م, السبت, 6 فبراير 21 4:21 م, السبت, 6 فبراير 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 5 قطع أراضي في مدينة الشروق للبيع  بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019، بأنشطة خدمية متنوعة. 

قالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع على مساحة 7583 مترًا مربعًا مركز خدمات الحى السابع– بنشاط مستشفى-، وسعر المتر سجل حوالي 5865 جنيهًا.

وأضافت للهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وتكون مدة التنفيذ 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة. 

وأوضحت أن القطعة الثانية بمساحة 9694م2  بمركز خدمات المجاورة الخامسة  المنطقة الأولى بنشاط مدرسة، بسعر متر سجل حوالي 6925 جنيهًا، وألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض.

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 ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع على مساحة 1150 مترًا مربعًا بمركز خدمات المجاورة الرابعة – المنطقة الرابعة-  بنشاط حضانة، بسعر متر سجل حوالي 6015 جنيهًا، على ألا تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض. 

وأشارت إلى أن القطعة الرابعة تبلغ مساحتها 2424 مترًا مربعًا بمركز خدمات الإسكان العائلى 2  بنشاط تجاري إداري، وحددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 9050 جنيهًا، وألا تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض. 

وأكدت أن القطعة الخامسة تبلغ مساحتها 1664 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية  بنشاط إداري  بسعر متر سجل حوالي 7305 جنيهات.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 أعوام من تاريخ استلام قطعة. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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