المجتمعات العمرانية تطرح أراضي للبيع بقيمة 820 مليون جنيه في دمياط الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراض في مدينة دمياط الجديدة بأنشطة متنوعة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي تستهدف من خلالها مبيعات بقيمة 820 مليون جنيه.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة لإقامة جامعة خاصة على مساحة ٢٣٧٧٧٣.٢٧ متر مربع والتي تعادل حوالي 58.99 فدان وذلك بالقرى السياحية غرب المدينة على ألا تزيد النسبة البنائية عن 17% من إجمالي مساحة الأرض.



وحددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة 2830 جنيه تستهدف من بيعها 700 مليون جنيه تقريبا على أن يكون الارتفاع أرضي ودورين متكررين ومدة تنفيذ المشروع 10 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.



وأشارت الهيئة إلى أن القطعة الثانية تقع في مركز الحي الثاني بنشاط معهد تعليمي بمساحة 4772 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 4465 جنيها على ألا تزيد النسبة البنائية عن 17% من إجمالي مساحة الأرض.



وقد حددت المجتمعات العمرانية الارتفاع بدروم وارضي ودورين متكررين على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 10 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض الارض.



وأوضحت الهيئة أن القطعة الثالثة تقع في )جنوب المجاورة الخامسة –الحي الثانى بنشاط تجاري اداري بمساحة 651 متر مربع وذلك بسعر 29125 جنيها للمتر المربع .



وأشارت إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع اراضي ودور اول ويكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.



وأشارت إلى أن القطعة الرابعة والأخيرة في مدينة دمياط الجديدة تقع بمركز الحى الثالث بنشاط مدرسة خاصه بمساحة 17520 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة 4595 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة الأرض.

