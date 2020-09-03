المجتمعات العمرانية تطرح أراضي للبيع بالتخصيص الفوري في القاهرة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة القاهرة الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت إن القطعة الأولى تقع بمركز المدينة بنشاط 7497 متر مربع بنشاط إداري بسعر متر بلغ حوالي 34530 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 25٪ والارتفاع أرضي و6 أدوار متكررة وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.

ولفتت إلى أن القطعة الثانية تقع في مركز المدينة بنشاط تجاري دارى على مساحة 3572.45 متر مربع وذلك بسعر 41800 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 25٪ من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرضي و6 أدوار متكررة.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثالثة تقع في القطاع الثانى بنشاط إداري على مساحة 1683 متر مربع وذلك بسعر متر بلغ حوالي 47540 جنيه وحددت الهيئة النسبة البنائية لا تزيد عن 30٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الرابعة مركز صيانة سيارات بمشلحة 3051 متر مربع وذلك بسعر متر بلغ حوالي 7140 جنيه وبنسبة بنائية لا تزيد عن 40 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن القطعة الخامسة والأخيرة تقع خلف نادى رويال الرياضي بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات غاز وبنزين بمساحة 5304 متر مربع بسعر متر سجل 16075 جنيه.