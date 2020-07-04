المجتمعات العمرانية تطرح أراضي صناعية للبيع في مدينة أكتوبر الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من قطع الأراضى الصناعية واللوجستية المطروحة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها المجتمعات العمرانية في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019 في مدينة أكتوبر الجديدة.

وقالت الهيئة إنها طرحت قطع أراضى أرقام 261-262-263 بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح من 35000 : 36451 متر مربع بأنشطة صناعية مختلفة.

ولفتت الهيئة إلى أن سعر المتر المربع داخل القطع سجل حوالي 880 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 65٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت أنها طرحت قطعتي أرض ارقام 352-353 بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح 4958 م2 متر مربع تقريبا لكل قطعة بأنشطة صناعي

وحددت الهيئة سعر المتر المربع قيمة 800 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 65٪ من إجمالي مساحة الأرض.

ولفت إلى أن أنها طرحت 10 قطع أرض ارقام )57-58-59 )بالمنطقة اللوجستية بمساحات تتراوح من 3400 : 8445 م2 متر مربع بنشاط مخازن لوجيستية.

وحددت المجتمعات العمرانية سعر المتر داخل القطع بقيمة 1250 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 65٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وكان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2020، للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الأسعار التى تمت الموافقة على مد العمل بها للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للسداد الفورى، أما فى حالة السداد على أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزى المُعلنة للإقراض والخصم وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.